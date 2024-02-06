Байден закликав прихильників Трампа в Конгресі одуматися і не зволікати за допомогою України

Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт, в якому також передбачено фінансову допомогу Україні. Також проєкт закону спрямований на посилення міграційної політики США.



«Все свідчить про те, що цей законопроєкт навіть не буде винесений на розгляд Сенату. Чому? З простої причини: Дональд Трамп», — заявив він.



Байден вважає, що підкреслив, республіканці наслідували заклики експрезидента США Дональда Трампа і виступили проти законопроєкту про посилення імміграційної політики, на якому партія наполягала.



На думку американського президента, його попередник хоче використати питання міграції як зброю у президентській кампанії та не зацікавлений у реальному вирішенні кризи на кордоні США та Мексики.



Окремо Байден наголосив на важливості схвалення додаткової допомоги Україні, яка передбачена у законопроєкті.



«Підтримка цього законопроєкту — це відсіч Путіну. А опір йому — гра на руку Путіну. Як я вже казав, ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежить себе однією лише Україною», — сказав він.



Президент США закликав республіканців у Конгресі погодитися на компроміс і відійти від «дрібної політики».



«Нездатність підтримати Україну в цей вирішальний момент ніколи не буде забута», — наголосив Байден.



Напередодні Сенат США представив двопартійний законопроєкт щодо безпеки кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю. Конгресмени-республіканці одразу дали зрозуміти, що не допустять виділення цих коштів, якщо адміністрація Байдена не піде їм назустріч із низки питань. Центральний із них, як вважається, це вжиття пакета заходів щодо суттєвого посилення безпеки на кордонах США.