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Во время ночной атаки на Одессу пострадали двое патрульных полицейских

08 февраля 2024, 09:50

Во время ночной атаки на Одессу пострадали двое патрульных полицейских

Ночная атака БпЛА на Одессу. Фото: Сили оборони півдня України Ночная атака БпЛА на Одессу. Фото: Сили оборони півдня України

Сегодня, 8 февраля, в результате атаки россиян на Одессу, противнику удалось повредить колледж, нарушив учебный процесс, а также по уточненным данным, во время ночной атаки пострадали двое патрульных полицейских. Об этом информирует Telegram канал «Сил обороны юга Украины».

Отмечается, что стражи правопорядка направлялись на место, куда попал БпЛА для оказания помощи гражданам.

«В результате повторного взрыва получили минно-взрывные травмы. Госпитализированы, их состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью РФ атаковала Николаев с помощью БПЛА, в результате нападения был поврежден частный жилищный сектор, там возник пожар, также произошло частичное разрушение и пожар на спортивном инфраструктурном объекте.

Воздушное командование «Юг» подтвердило, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 8 БпЛА Shahed-136/131, из которых пять в Одесской области.

Ранее, ночью 8 февраля, примерно с 00:25 до 00:30, произошел российский обстрел города Селидово в Донецкой области.

Всего, согласно отчету командования Воздушные силы ВСУ, в результате боевой работы уничтожены 11 «шахедов» в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

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