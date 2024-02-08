Під час нічної атаки на Одесу постраждали двоє патрульних поліцейських

Нічна атака БПЛА на Одесу. Фото: Силі оборони півдня України

Сьогодні, 8 лютого, внаслідок атаки росіян на Одесу противнику вдалося пошкодити коледж, порушивши навчальний процес, а також за уточненими даними, під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських. Про це повідомляє Telegram канал «Сил оборони півдня України».



Зазначається, що правоохоронці прямували на місце, куди влучив БпЛА для надання допомоги громадянам.



«Внаслідок повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми. Госпіталізовані, їхній стан стабільний», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні вночі РФ атакувала Миколаїв за допомогою БПЛА, внаслідок нападу було пошкоджено приватний житловий сектор, там виникла пожежа, також сталася часткова руйнація та пожежа на спортивному інфраструктурному об'єкті.



Повітряне командування «Південь» підтвердило, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено 8 БПЛА Shahed-136/131, з яких п'ять на Одещині.



Раніше, вночі 8 лютого, приблизно з 00:25 до 00:30, стався російський обстріл міста Селидове Донецької області.



Загалом, згідно зі звітом командування Повітряних сил ЗСУ, внаслідок бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.