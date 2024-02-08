Россия атаковала «шахедами» Николаев: в результате попадания возник пожар в жилом секторе и на спортивном объекте

Атака «шахедов» на Николаев. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью РФ атаковала Николаев с помощью БПЛА, в результате нападения был поврежден частный жилищный сектор, там возник пожар, также произошло частичное разрушение и пожар на спортивном инфраструктурном объекте. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.







«Возгорание оперативно потушили. Травмированных нет. Дополнительно работали аварийные службы. В ночь на 8 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа Shahed 131/136», — отметили спасатели.



По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, подразделениями ГСЧС пожар был оперативно ликвидирован. Также повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры.



Воздушное командование «Юг» подтвердило, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 8 БпЛА Shahed-136/131, из которых пять в Одесской области и три в Николаевской области.



Напомним, в ночь на 8 февраля противник нанес удар 17 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда – Крым.