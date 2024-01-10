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Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами — Белый дом

10 января 2024, 08:30

Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами — Белый дом

У Белого Дома есть доказательства того, что российская армия на прошлой неделе наносила удары по Украине баллистическими ракетами северокорейского производства. Об этом во вторник, 9 января, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укрінформ.

«КНДР недавно передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. Россия применяла эти ракеты против Украины на прошлой неделе», — сообщил он.

Кирби указал, что Россия по Украине била северокорейскими баллистическими ракетами 30 декабря. Позже, 2 января, Россия применила около десяти ракет из КНДР по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам.

«Потом, 6 января российские войска снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине. Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по крайней мере одна из них ударила по Харькову», — сказал он.

 Кирби добавил, что в связи с этим США присоединились к совместному заявлению глав внешнеполитических ведомств 47 стран, осуждающему экспорт из КНДР и закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также их применение против Украины.

 Ранее СМИ писали, что РФ покупает баллистические ракеты у КНДР.

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