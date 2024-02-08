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Війська РФ атакували Селидове із застосуванням північнокорейських ракет — Нацполіція

08 лютого 2024, 15:58

Війська РФ атакували Селидове із застосуванням північнокорейських ракет — Нацполіція

Ракети північнокорейського виробництва використали російські військові для нічної атаки на Селидове. Фото: Національна поліція України Ракети північнокорейського виробництва використали російські військові для нічної атаки на Селидове. Фото: Національна поліція України

При нічному обстрілі Селидового російські військові використовували ракети північнокорейського виробництва. Такі попередні дані сьогодні озвучила Національна поліція України.

Зазначається, що війська РФ вдарили по місту 8 ракетами. Одна з них влучила у  багатоквартирний будинок.

«За попередньою інформацією, Росія застосувала для удару ракети КN 23 і С-300», — наголошується в повідомленні.

Внаслідок обстрілів загинула 50-річна жінка, її тіло витягли з-під завалів рятувальники. Семеро людей отримали поранення. Серед них – хлопчик, якому завтра виповниться 7 років, а також двоє чоловіків 18 та 51 років, чотири жінки – 38, 42, 64, 88 років.

На даний час відомо про пошкодження 53 багатоквартирних та 10 приватних будинків, 4 навчальні заклади, 2 адмінбудівлі, приватного підприємства, 24 автомобілів.

Північнокорейські ракети KN-23, також відомі як Hwasong-11GA, є балістичними ракетами малої дальності. За оцінками аналітиків, з бойовою частиною 500 кг дальність ракети може бути до 450 км. З легшою бойовою частиною дальність може досягати 690 км.

Нагадаємо, Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети та пускові установки для використання Москвою у війні проти України. Про це заявив Білий дім із посиланням на розсекречені дані розвідки.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет в Україні 30 грудня.

За даними правоохоронців, РФ уже кілька разів застосовувала балістичні ракети з КНДР для ударів по Харкову.

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