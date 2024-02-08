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Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено

08 лютого 2024, 09:59

Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено

Під російський обстріл потрапив дитячий садок у Селидове, жінка-сторож загинула. Фото: Донецька обласна прокуратура Під російський обстріл потрапив дитячий садок у Селидове, жінка-сторож загинула. Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок нічного обстрілу Селидівської громади російськими військами загинула жінка 1973 року народження, яка працювала сторожем у дитячому садку, 7 мешканців поранено. Про це сьогодні повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

Зазначається, що пошкоджено 7 адмінбудівель, 53 багатоповерхові житлові будинки, 10 приватних домоволодінь і 24 транспортні засоби. Також пошкоджено лінії електромереж, місто частково знеструмлено.

Донецька обласна прокуратура повідомила , що серед семи поранених – 6-річний хлопчик. Також поранення отримали п'ять жінок віком від 18 до 88 років та 51-річний чоловік. Всі вони доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та забитими місцями. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови.

«Шість постраждалих перебували на місцях проживання, а одна з жінок, яка працювала сторожем і перебувала у службовому приміщенні, загинула, її тіло деблоковано з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі», — зазначили в обласній прокуратурі.

Також повідомляється, що в місцях влучення російських ракет, тип яких з'ясовується, пошкоджено кілька житлових будинків, навчальних закладів, частину з них зруйновано вщент.

Нагадаємо, вночі 8 лютого, приблизно з 00:25 до 00:30, стався російський обстріл міста Селидове Донецької області.

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