  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Политики стран Северной Европы и Балтии призвали американцев «проснуться» и предоставить помощь Украине

09 февраля 2024, 09:42

Политики стран Северной Европы и Балтии призвали американцев «проснуться» и предоставить помощь Украине

Высокопоставленные законодатели стран Северной Европы и Балтии, посетившие Вашингтон в четверг 8 февраля, выразили тревогу по поводу того, что они назвали отсутствием срочности и четкой стратегии со стороны США, чтобы помочь Украине отразить вторжение РФ. Об этом пишет Еuractiv.

Союзники Украины предупредили американские чиновников, что Путин предпримет шаги по захвату большей территории Европы, если он победит в Украине, что повысит опасность конфликта с возглавляемым США альянсом НАТО, который повлечет за собой огромные человеческие и экономические потери, заявили законодатели.

«Ребята, просыпайтесь», — заявил председатель комитета литовского парламента по иностранным делам Жигимантас Павильонис в комментариях, адресованных демократам и республиканцам.

«Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как сегодняшний Гитлер?», — добавил Павильонис.

Мрачная оценка того, как Вашингтон справляется с угрозой, исходящей от крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, подчеркнула растущую обеспокоенность по всей Атлантике тем, что внутриполитические распри в США подрывают поддержку Украины.

Председатели парламентских комитетов по иностранным делам из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии выступили в конце двухдневного визита, настаивая на новой помощи США, поскольку Украина борется с нехваткой боеприпасов.


Все страны, кроме Швеции, являются членами НАТО. Битва в Конгрессе США по поводу иммиграции задерживает выделение новой военной помощи на сумму 61 ​​миллиард долларов.

Члены делегации заявили, что встречались с представителями администрации и законодателями, но в основном стремились поговорить с республиканцами, сопротивляющимися новой помощи.

По их словам, только один скептически настроенный член Палаты представителей от Республиканской партии согласился встретиться с ними.

«Не было ощущения срочности», сказал латвийский парламентарий Рихардс Колс, добавив, что «странно», что некоторые американские законодатели призвали европейцев активнее взаимодействовать с гражданами США, чтобы объяснить ставки в победе России.

«Это абсолютно ваша работа», — сказал он в ответ.

Некоторые члены делегации раскритиковали президента Джо Байдена за противодействие приему Украины в НАТО и его стратегию «делать все возможное», чтобы помочь Киеву.

«Мы не слышим четкого послания (США) о том, чем должна закончиться эта война», — сказал Марко Михкельсон, председатель парламентского комитета по иностранным делам.

Ранее Верхняя палата американского Конгресса, 8 февраля, приняла процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. 

Напомним, президент США Джозеф Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять законопроект, в котором помимо прочего предусмотрена финансовая помощь Украине. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
США-Украина
Прочее
Нато военная помощь Украине Союзники Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:10
Главное за день. Замена руководства ВСУ. Авдеевка остается основным участком фронта
14:22
Британская разведка назвала Авдеевку приоритетным для РФ направлением на фронте
11:48
Российские войска пытаются прорваться в Часов Яр
10:55
За прошедшие сутки Донецкая область семь раз подвергалась российским обстрелам
09:59
В результате российского удара по Селидово погибла женщина-сторож, 7 жителей ранены
08:00
Украинская ПВО за ночь уничтожила 11 «Шахедов»
07:37
Ночью россияне обстреляли Селидово, под завалами находится сторож — ГВА
23:10
Главное за день. «ДНР» заключила в колонию 33 военнопленных
20:00
«ДНР»: За день в оккупации ранены 6 человек
12:50
В Мариуполе сообщили о заминированных школах, детей и учителей отправили домой
11:58
Почти вся коммунальная техника в Новомосковске уничтожена из-за российской атаки
11:25
Партизаны обнаружили место размещения военной техники россиян в оккупированной Горловке
09:45
Утром россияне обстреляли Харьков, пострадала женщина
08:35
ПВО Украины уничтожила 12 ударных российских БПЛА из 15 — Генштаб
23:07
Главное за день. «ДНР» не хватает учителей. В Мариуполе собираются снести Дом связи
20:30
На оккупированной территории Донецкой области не хватает учителей
15:35
Мариуполь: россияне взялись демонтировать Дом связи и могут уничтожить уникальную мозаику
11:59
В оккупированном Донецке без тепла остаются 388 домов
09:52
В РФ ожидается принудительная мобилизация после президентских выборов — Лысогор
08:30
В Авдеевке ситуация продолжает ухудшаться — DeepState
все новости
11:10
Коллаборанту грозит пожизненное заключение: установил веб-камеры возле Николаевского морпорта, чтобы следить за кораблями ВСУ
10:59
Оккупанты за сутки обстреляли Краматорский, Бахмутский и Покровский районы: повреждены будни, школа и гостиница
10:25
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в», которой хотели ранее ударить по Украине
09:46
В Украине подтвердили гибель более 500 детей от рук оккупантов
09:42
Политики стран Северной Европы и Балтии призвали американцев «проснуться» и предоставить помощь Украине
08:59
РФ ночь дронами ударили по Харьковщине: вспыхнул пожар, пострадал мужчина
08:35
Россияне убили двух мирных граждан в Херсонском районе, еще один — получил ранение
08:10
Силы ПВО сбили 10 из 16 российских «шахедов»
23:10
Главное за день. Замена руководства ВСУ. Авдеевка остается основным участком фронта
23:03
В Белом доме отреагировал на отставку Залужного
21:48
Сенат США проголосовал за начало рассмотрения законопроекта о помощи Украине
21:18
Обнародован указ об увольнении Залужного
20:35
В Украину из российского плена вернулись 100 защитников — Зеленский
18:44
Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного
18:35
Сегодня принято решение о необходимости смены руководства ВСУ — министр обороны Умеров
18:11
Под обстрелом россиян в Авдеевке погибла 72-летняя женщина
17:40
Массовый сбой в управлении российских дронов: украинская разведка совершила кибератаку
17:06
Новый пакет санкций ЕС против РФ будет касаться 55 компаний и более 60 физлиц — Bloomberg
17:02
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности: работает ПВО
16:57
Глава Донецкой ОГА назначил двух заместителей
все новости
ВИДЕО
Александр Сырский. Фото из открытых источников Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного
08 февраля, 18:44
Обстрелы Херсона оккупантами. Фото: кадр из видео Оккупанты совершили 60 обстрелов по территории Херсонской области, три человека ранены
08 февраля, 10:41
Атака «шахедов» на Николаев. Фото: ГСЧС Россия атаковала «шахедами» Николаев: в результате попадания возник пожар в жилом секторе и на спортивном объекте
08 февраля, 08:55
Авдеевка превращается в руины — видео Авдеевка превращается в руины — видео
07 февраля, 20:54
Разрушенное СТО в Киеве. Фото: кадр из видео Российская ракета уничтожила в Киеве СТО: сгорело 40 автомобилей
07 февраля, 16:39
Уничтожена эвакуационная машина волонтера. Фото: Дмитрий Матюхин Волонтер из Запорожья пострадал в Авдеевке: российский дрон атаковал машину
07 февраля, 10:46

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама