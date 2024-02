Политики стран Северной Европы и Балтии призвали американцев «проснуться» и предоставить помощь Украине

Высокопоставленные законодатели стран Северной Европы и Балтии, посетившие Вашингтон в четверг 8 февраля, выразили тревогу по поводу того, что они назвали отсутствием срочности и четкой стратегии со стороны США, чтобы помочь Украине отразить вторжение РФ. Об этом пишет Еuractiv.



Союзники Украины предупредили американские чиновников, что Путин предпримет шаги по захвату большей территории Европы, если он победит в Украине, что повысит опасность конфликта с возглавляемым США альянсом НАТО, который повлечет за собой огромные человеческие и экономические потери, заявили законодатели.



«Ребята, просыпайтесь», — заявил председатель комитета литовского парламента по иностранным делам Жигимантас Павильонис в комментариях, адресованных демократам и республиканцам.



«Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как сегодняшний Гитлер?», — добавил Павильонис.



Мрачная оценка того, как Вашингтон справляется с угрозой, исходящей от крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, подчеркнула растущую обеспокоенность по всей Атлантике тем, что внутриполитические распри в США подрывают поддержку Украины.



Председатели парламентских комитетов по иностранным делам из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии выступили в конце двухдневного визита, настаивая на новой помощи США, поскольку Украина борется с нехваткой боеприпасов.

Extraordinary unity & commitment by #Nordic #Baltic countries' Parliamentary Foreign Affairs Committees Chairs visiting Washington, D.C. there's urgent need for U.S. military support to Ukraine as Russia’s full-scale invasion rages on.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/HvIg1l3q9T