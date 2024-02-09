Політики країн Північної Європи та Балтії закликали американців «прокинутися» та надати допомогу Україні

Високопоставлені законодавці країн Північної Європи та Балтії, які відвідали Вашингтон у четвер 8 лютого, висловили тривогу з приводу того, що вони назвали відсутністю терміновості та чіткої стратегії з боку США, щоб допомогти Україні відбити вторгнення РФ. Про це пише Еuractiv.



Союзники України попередили американських чиновників, що Путін зробить кроки для захоплення більшої території Європи, якщо він переможе в Україні, що підвищить небезпеку конфлікту з очолюваним США альянсом НАТО, який спричинить величезні людські та економічні втрати, заявили законодавці.



«Хлопці, прокидайтеся», — заявив голова комітету литовського парламенту із закордонних справ Жиґімантас Павільоніс у коментарях, адресованих демократам та республіканцям.



«Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє як сьогоднішній Гітлер?», - додав Павільоніс.



Похмура оцінка того, як Вашингтон справляється з загрозою, що походить від найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, підкреслила стурбованість, що зростає, по всій Атлантиці тим, що внутрішньополітичні чвари в США підривають підтримку України.



Голови парламентських комітетів із закордонних справ із Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту, наполягаючи на новій допомозі США, оскільки Україна бореться з нестачею боєприпасів.

Надзвичайні unity & commitment #Nordic #Baltic countries' Parliamentary Foreign Affairs Committees Chairs visiting Washington, DC є невід'ємною необхідністю для американської військової допомоги в Україні як росіяни на повну низьку вторгнення rages on.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/HvIg1l3q9T — Estonian Embassy US (@Estonia_in_US) February 9, 2024



Усі країни, окрім Швеції, є членами НАТО. Битва в Конгресі США з приводу імміграції затримує виділення нової військової допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів.



Члени делегації заявили, що зустрічалися з представниками адміністрації та законодавцями, але переважно прагнули поговорити з республіканцями, які чинили опір новій допомозі.



За їхніми словами лише один скептично налаштований член Палати представників від Республіканської партії погодився зустрітися з ними.



«Не було відчуття терміновості», - сказав латвійський парламентар Ріхардс Колс, додавши, що «дивно», що деякі американські законодавці закликали європейців активніше взаємодіяти з громадянами США, щоб пояснити ставки в перемозі Росії.



«Це абсолютно ваша робота», - сказав він у відповідь.



Деякі члени делегації розкритикували президента Джо Байдена за протидію прийому України до НАТО та його стратегії «робити все можливе», щоб допомогти Києву.



«Ми не чуємо чіткого послання (США) про те, чим має закінчитися ця війна», - сказав Марко Міхкельсон, голова парламентського комітету із закордонних справ.



Раніше Верхня палата американського Конгресу, 8 лютого, ухвалила процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.



Нагадаємо, президент США Джозеф Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт, в якому також передбачено фінансову допомогу Україні.