  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Політики країн Північної Європи та Балтії закликали американців «прокинутися» та надати допомогу Україні

09 лютого 2024, 09:42

Політики країн Північної Європи та Балтії закликали американців «прокинутися» та надати допомогу Україні

Високопоставлені законодавці країн Північної Європи та Балтії, які відвідали Вашингтон у четвер 8 лютого, висловили тривогу з приводу того, що вони назвали відсутністю терміновості та чіткої стратегії з боку США, щоб допомогти Україні відбити вторгнення РФ. Про це пише Еuractiv.

Союзники України попередили американських чиновників, що Путін зробить кроки для захоплення більшої території Європи, якщо він переможе в Україні, що підвищить небезпеку конфлікту з очолюваним США альянсом НАТО, який спричинить величезні людські та економічні втрати, заявили законодавці.

«Хлопці, прокидайтеся», — заявив голова комітету литовського парламенту із закордонних справ Жиґімантас Павільоніс у коментарях, адресованих демократам та республіканцям.

«Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє як сьогоднішній Гітлер?», - додав Павільоніс.

Похмура оцінка того, як Вашингтон справляється з загрозою, що походить від найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, підкреслила стурбованість, що зростає, по всій Атлантиці тим, що внутрішньополітичні чвари в США підривають підтримку України.

Голови парламентських комітетів із закордонних справ із Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту, наполягаючи на новій допомозі США, оскільки Україна бореться з нестачею боєприпасів.


Усі країни, окрім Швеції, є членами НАТО. Битва в Конгресі США з приводу імміграції затримує виділення нової військової допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів.

Члени делегації заявили, що зустрічалися з представниками адміністрації та законодавцями, але переважно прагнули поговорити з республіканцями, які чинили опір новій допомозі.

За їхніми словами лише один скептично налаштований член Палати представників від Республіканської партії погодився зустрітися з ними.

«Не було відчуття терміновості», - сказав латвійський парламентар Ріхардс Колс, додавши, що «дивно», що деякі американські законодавці закликали європейців активніше взаємодіяти з громадянами США, щоб пояснити ставки в перемозі Росії.

«Це абсолютно ваша робота», - сказав він у відповідь.

Деякі члени делегації розкритикували президента Джо Байдена за протидію прийому України до НАТО та його стратегії «робити все можливе», щоб допомогти Києву.

«Ми не чуємо чіткого послання (США) про те, чим має закінчитися ця війна», - сказав Марко Міхкельсон, голова парламентського комітету із закордонних справ.

Раніше Верхня палата американського Конгресу, 8 лютого, ухвалила процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт, в якому також передбачено фінансову допомогу Україні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
США-Україна
Інше
військова допомога НАТО-Україна Союзники України

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:10
Головне за день. Заміна керівництва ЗСУ. Авдіївка залишається основною ділянкою фронту
14:22
Британська розвідка назвала Авдіївку пріоритетним для РФ напрямом на фронті
11:48
Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру
10:55
Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
23:10
Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених
20:00
«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей
12:50
У Маріуполі повідомили про заміновані школи, дітей та вчителів відправили додому
11:58
Майже всю комунальну техніку в Новомосковську знищено через російську атаку
11:25
Партизани виявили місце розміщення військової техніки росіян в окупованій Горлівці
09:45
Зранку росіяни обстріляли Харків, постраждала жінка
08:35
ППО України знищила 12 ударних російських БПЛА з 15 — Генштаб
23:07
Головне – за день. «ДНР» не вистачає вчителів. У Маріуполі збираються знести Будинок зв'язку
20:30
На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів
15:35
Маріуполь: росіяни взялися демонтувати Будинок зв'язку та можуть знищити унікальну мозаїку
11:59
В окупованому Донецьку без тепла залишаються 388 будинків
09:52
У РФ очікується примусова мобілізація після президентських виборів — Лисогор
08:30
В Авдіївці ситуація продовжує погіршуватися — DeepState
усі новини
11:27
Глава Донецької ОДА офіційно представив двох своїх заступників
11:10
Колаборанту загрожує довічне ув'язнення: встановив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоб стежити за кораблями ЗСУ
10:25
ВКС РФ провели пуск ракети-носія «Союз-2.1в», якою хотіли раніше вдарити по Україні
10:12
Окупанти за добу обстріляли Краматорський, Бахмутський та Покровський райони: пошкоджені будикни, школа та готель
09:46
В Україні підтвердили загибель понад 500 дітей від рук окупантів
09:42
Політики країн Північної Європи та Балтії закликали американців «прокинутися» та надати допомогу Україні
08:59
РФ ніч дронами вдарили по Харківщині: спалахнула пожежа, постраждав чоловік
08:35
Росіяни вбили двох мирних громадян у Херсонському районі, ще один — отримав поранення
08:10
Сили ППО збили 10 із 16 російських «шахедів»
23:10
Головне за день. Заміна керівництва ЗСУ. Авдіївка залишається основною ділянкою фронту
23:03
У Білому домі відреагували на відставку Залужного
21:48
Сенат США проголосував за початок розгляду законопроекту про допомогу Україні
21:18
Оприлюднено указ про звільнення Залужного
20:35
В Україну з російського полону повернулися 100 захисників — Зеленський
18:44
Зеленський призначив Сирського головнокомандувачем ЗСУ замість Залужного
18:35
Сьогодні прийнято рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ — міністр оборони Умєров
18:11
Під обстрілом росіян в Авдіївці загинула 72-річна жінка
17:40
Масовий збій в управлінні російських дронів: українська розвідка здійснила кібератаку
17:06
Новий пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься 55 компаній та понад 60 фізосіб — Bloomberg
17:02
У Білгороді запущено сирену ракетної небезпеки: працює ППО
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували безпілотниками Харківську область у ніч проти 9 лютого. Фото: Олег Синєгубов РФ ніч дронами вдарили по Харківщині: спалахнула пожежа, постраждав чоловік
09 лютого, 08:59
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео Окупанти здійснили 60 обстрілів по території Херсонської області, троє людей поранено
08 лютого, 10:41
Атака «шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС Росія атакувала «шахедами» Миколаїв: внаслідок влучання виникла пожежа в житловому секторі та на спортивному об'єкті
08 лютого, 08:55
Авдіївка перетворюється на руїни — відео Авдіївка перетворюється на руїни — відео
07 лютого, 20:54
Зруйноване СТО у Києві. Фото: кадр із відео Російська ракета знищила у Києві СТО: згоріло 40 автомобілів
07 лютого, 16:39
Знищена евакуаційна машина волонтера. Фото: Дмитро Матюхін Волонтер із Запоріжжя постраждав в Авдіївці: російський дрон атакував машину
07 лютого, 10:46
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама