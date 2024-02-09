ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в», которой хотели ранее ударить по Украине

В минобороны России заявили, что воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк, с которого ранее планировали нанести удар по территории Украины.



Министерство обороны оккупантов в своем отчете подтвердило, что в 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в».



Напомним, в это же время 10:03, 27 декабря 2023 года, проводили похожие испытания.



Ранее группа высокопоставленных российских чиновников и ученых планировала мегатеракт в Украине цель которого переделать ракету-носитель типа «Союз», чтобы после запуска она не достигала орбиты, а врезалась в большой город в Украине, вероятно, Киев.



К тому же в конце октября 2023 года, в России стали проводить тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил «ядерного сдерживания».



Стоит добавить, что РФ объясняет пуски баллистических и крылатых ракет, как ответ на ядерный удар и поэтому тренирует нанесение массированного «ответного ядерного удара», хотя в отличие от РФ стране-оккупанту пока никто не угрожал.