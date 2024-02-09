ВКС РФ провели пуск ракети-носія «Союз-2.1в», якою хотіли раніше вдарити по Україні

У міноборони Росії заявили, що повітряно-космічні сили РФ провели пуск ракети-носія «Союз-2.1в» з космодрому Плесецьк, з якого раніше планували завдати удару по території України.



Міністерство оборони окупантів у своєму звіті підтвердило, що о 10-й годині 03 хвилини з Державного випробувального космодрому «Плесецьк» в Архангельській області бойовими розрахунками космічних військ ВКС проведено пуск ракети-носія легкого класу «Союз-2.1в».



Нагадаємо, в той самий час 10:03, 27 грудня 2023 року, проводили подібні випробування.



Раніше група високопоставлених російських чиновників та вчених планувала мегатеракт в Україні мета якого переробити ракету-носій типу «Союз», щоб після запуску вона не досягала орбіти, а врізалася у велике місто в Україні, ймовірно, Київ.



До того ж наприкінці жовтня 2023 року в Росії почали проводити тренування з силами та засобами наземної, морської та авіаційної складових сил «ядерного стримування».



Варто додати, що РФ пояснює пуски балістичних і крилатих ракет, як відповідь на ядерний удар і тому тренує нанесення масованого «ядерного удару у відповідь», хоча на відміну від РФ країні-окупанту поки ніхто не погрожував.