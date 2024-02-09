«Пленных не брать!»: Оккупанты расстреляли украинских военных под Клещиевкой

Оккупанты убивают сдавшегося в плен. Фото: кадр из видео

Российские военные сняли с дрона факт расстрела украинских военнослужащих у Алебастрового пруда восточнее Клещиевки. На записи видно, что украинские военные сдаются в плен — выходят с поднятыми руками. Видео опубликовал прокремлевский военный блогер Кирилл Федоров.



Командир российских военных, который видит в трансляции с БПЛА, что украинские бойцы сдаются в плен, дает команду подчиненным расстрелять их.



«Пленных не брать! Всех расстрелять! Пускай не кучкуются», — говорит он.



На видео видно, что сначала россияне убивают одного пленного украинца, а затем второго.



«Завалили одного, молодцы. Мужики расстреливайте всех, второй ранен, расстреливайте его, в плен не брать», — добавил оккупант.



Убийство пленных считается военным преступлением согласно международному гуманитарному праву, в частности, Женевским конвенциям.



Это далеко не первый случай, когда в сеть попадают видео того, как российские военные расстреливают безоружных украинских военнослужащих.



В Офисе генерального прокурора сообщили, что начали расследование по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в районе села Степное Покровского района Донецкой области.



Напомним, российские оккупанты снова расстреляли пленных бойцов ВСУ. Видео расстрела, снятое с дрона, опубликовал украинский военный, автор телеграм-канала «Говорять Снайпер» Станислав Бунятов.