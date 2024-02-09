«Полонених не брати!»: Окупанти розстріляли українських військових під Кліщіївкою

Окупанти вбивають того, хто здався в полон. Фото: кадр із відео

Російські військові зняли з дрона факт розстрілу українських військовослужбовців біля Алебастрового ставка на схід від Кліщіївки. На записі видно, що українські військові здаються в полон виходять із піднятими руками. Відео опублікував прокремлівський військовий блогер Кирило Федоров.



Командир російських військових, котрий бачить у трансляції з БПЛА, що українські бійці здаються в полон, дає команду підлеглим розстріляти їх.



«Полонених не брати! Усіх розстріляти! Нехай не кучкуються», — каже він.



На відео видно, що спочатку росіяни вбивають одного полоненого українця, а згодом другого.



«Завалили одного, молодці. Розстрілюйте всіх, другого поранено, розстрілюйте його, у полон не брати», — додав окупант.



Вбивство полонених вважається воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема, Женевським конвенціям.



Це далеко не перший випадок, коли в мережу потрапляють відео про те, як російські військові розстрілюють беззбройних українських військовослужбовців.



В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочали розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами двох українських військовослужбовців у районі села Степове Покровського району Донецької області.



Нагадаємо, російські окупанти знову розстріляли полонених бійців ЗСУ. Відео розстрілу, зняте з дрона, опублікував український військовий, автор телеграм-каналу «Говорити Снайпер» Станіслав Бунятов.