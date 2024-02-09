Взрывотехники обезвредили крылатую ракету Х-101, упавшую во Львовской области

Ракета Х-101, которая упала во Львовской области. Фото: Нацполиция

Взрывотехники полиции обезвредили сбитую российскую ракету, упавшую во Львовской области, информирует МВС Украины.



Крылатую ракету Х-101, которую оккупанты запустили в ночь на 7 февраля, сбили военные сил ПВО. Боевая часть ракеты весом 400 килограммов не сдетонировала.



Напомним, Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели, из них 26 крылатых ракет Х-101.



Ранее стало известно, что правительство предлагает норвежскому парламенту заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы ПВО NASAMS.