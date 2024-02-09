Норвегия предоставит Украине дополнительные системы ПВО NASAMS

Правительство предлагает норвежскому парламенту заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы ПВО NASAMS, информирует сайт правительства Норвегии.



Это делается в дополнение к выкупу оборудования, которое уже передано Украине. Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон.



«Норвежская система NASAMs спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки масштабны и жестоки, поэтому противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно быстрее восстановили средства противовоздушной обороны для нашей собственной обороны», — заявил министр обороны Бьёрн Арильд Грам.



Напомним, что Украина до сих пор не получила ЗРК NASAMS, которую обещала предоставить Канада. В то же время, Литва передала Украине ракетные пусковые установки NASAMS и необходимое оборудование.



Ранее, 13 декабря, Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели встречу, на которой глава норвежского правительства подтвердил передачу дополнительных систем ПВО NASAMS.