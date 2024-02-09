Вибухотехніки знешкодили крилату ракету Х-101, що впала у Львівській області

Ракета Х-101, яка впала на Львівщині. Фото: Нацполіція

Вибухотехніки поліції знешкодили збиту російську ракету, яка впала на Львівщині, інформує МВС України.



Крилату ракету Х-101, яку окупанти запустили в ніч проти 7 лютого, збили військові сил ППО. Бойова частина ракети вагою 400 кілограмів не здетонувала.



Нагадаємо, Росія випустила по Україні 64 ракети та дрони . Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі, із них 26 крилатих ракет Х-101.



Раніше стало відомо, що уряд пропонує норвезькому парламенту замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS.