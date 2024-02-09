На заводах России прогнозируют еще больше аварий — разведка Британии

Минобороны Великобритании считает, что взрывы на промышленных объектах России будут увеличиваться. Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.



Отмечается, что из-за давления со стороны Кремля по увеличению объемов военно-промышленного производства для продолжения войны в Украине, скорее всего, приведет к росту числа промышленных аварий в РФ в будущем.



Аналитики обратили внимание на недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска, что в центральной России, который используется для производства ряда баллистических ракет, в частности, «Искандер».



«Сначала предполагали, что взрыв произошел из-за ошибки рабочего, но позже российское информагентство ТАСС сообщило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей», – говорится в обзоре.



Маловероятно, указывает разведка, что украинские беспилотники были причастны к взрыву, учитывая расстояние в 1200 км от Украины.



Кроме того, добавляют в ведомстве, не было сообщений о подобных атаках в этом районе. Как утверждают аналитики, существует реальная вероятность того, что взрыв на заводе в Ижевске произошел из-за небрежного обращения и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов.



«Это по меньшей мере пятый непонятный взрыв на военно-промышленном заводе РФ за последние четыре месяца. Предыдущие взрывы произошли на химическом заводе "Каменский" под Ростовом 15 января 2024 года, Челябинском танковом заводе 26 ноября 2023 года, а также на заводах по производству пороха и боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и Соликамске 31 октября 2023 года», – отметили в Минобороны Британии.



Напомним, 21 января, в Ленинградской области РФ вспыхнул угольный терминал Морского торгового порта. В тот же день, 21 января, в российской Туле был атакован завод «Щегловский вал».



Вдобавок командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа полагает, что построенный россиянами Крымский мост не достоит до конца 2024 года.