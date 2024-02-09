На заводах Росії прогнозують ще більше аварій – розвідка Британії

Міноборони Великобританії вважає, що вибухи на промислових об'єктах Росії збільшуватимуться. Про це йдеться у новому звіті розвідки Великобританії.



Зазначається, що через тиск з боку Кремля щодо збільшення обсягів військово-промислового виробництва для продовження війни в Україні, швидше за все, призведе до зростання кількості промислових аварій у РФ в майбутньому.



Аналітики звернули увагу на нещодавні повідомлення про вибух на військовому заводі поблизу Іжевська, що в центральній Росії, який використовується для виробництва низки балістичних ракет, зокрема Іскандер.



«Спочатку припускали, що вибух стався через помилку робітника, але пізніше російське інформагентство ТАСС повідомило, що це сталося через "планові випробування" ракетних двигунів», - йдеться в огляді.



Малоймовірно, зазначає розвідка, що українські безпілотники були причетні до вибуху з огляду на відстань за 1200 км від України.



Крім того, додають у відомстві, не було повідомлень про подібні атаки у цьому районі. Як стверджують аналітики, існує реальна ймовірність того, що вибух на заводі в Іжевську стався через недбале поводження та зберігання легкозаймистих, горючих та вибухонебезпечних матеріалів.



«Це щонайменше п'ятий незрозумілий вибух на військово-промисловому заводі за останні чотири місяці. Попередні вибухи сталися на хімічному заводі "Каменський" під Ростовом 15 січня 2024 року, Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, а також на заводах з виробництва пороху та боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року та Солікамську 31 жовтня», - зазначили у Міноборони Британії.



Нагадаємо, 21 січня, у Ленінградській області РФ спалахнув вугільний термінал Морського торговельного порту. Того ж дня у російській Тулі був атакований завод «Щегловський вал».



До того ж командувач Військово-морськими силами України віцеадмірал Олексій Неіжпапа вважає, що побудований росіянами Кримський міст не встоїть до кінця 2024 року.