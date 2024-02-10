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Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ и начальника Генштаба

10 февраля 2024, 20:21

Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ и начальника Генштаба

Заместителями главнокомандующего Вооруженних сил Украины Александра Сырского стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня весь день проводил совещания с военными, с военным руководством и правительством. Продолжаем перезагрузку команды управления в силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне», — сказал он в видеообращении.

По его словам, «заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление — это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами, и полковник Андрей Лебеденко, его направление — это инновации, а именно технологический компонент армии и боевых систем».

Он также назвал новых заместителей нового начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

«Бригадный генерал Владимир Горбатюк, его направление — это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление. В каждом штабе должны на 100% понимать фронт. Бригадный генерал Алексей Шевченко. Его направление — это логистика, максимальное качество логистики в нашей армии. Бригадный генерал Михаил Драпатый. Он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных», — сказал президент.

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