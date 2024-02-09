АТО та операція в Дебальцевому. Ким був Сирський до повномасштабного вторгнення

Олександр Сирський. Фото з його телеграм-каналу

У четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних Сил України, ним став генерал Олександр Сирський.



Під час повномасштабної війни Сирський став відомий обороною Києва та вдалим контрнаступом у Харківській області. Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ — читайте у матеріалі «Новин Донбасу».

Де народився Сирський

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Олександрівського району Володимирської області у радянській Росії. Пройшов навчання у радянських збройних структурах. 1986 року закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.



Проте більшість життя головнокомандувача ЗСУ пов'язана з Україною.

Олександр Сирський. Фото з його телеграм-каналу

Військова кар'єра Сирського в Україні

Сирський у 1996 році закінчив з відзнакою Академію Збройних сил України (оперативно-тактичний рівень), у 2005 році – Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень) із золотою медаллю.



У 2000-х роках Олександр Сирський командував 72-ю окремою механізованою бригадою Київської області, що базується у Білій Церкві, де дослужився до звання генерал-майора.



Генеральські погони Сирський отримав у 2009 році, коли йому було надано звання генерал-майор. У 2011-2013 роках обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ. Відповідав за співпрацю з НАТО, брав участь у переговорах щодо реформування української армії до стандартів Північноатлантичного альянсу. Представляв Україну у листопаді 2013 року на переговорах у Брюсселі.



З 2014 року призначений першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ. Там він відповідав, зокрема, за співпрацю з НАТО.

Повномасштабна війна з Росією

У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії на територію України Сирський командував обороною Києва. За що отримав звання «Герой України».

Олександр Сирський командував обороною Києва. Фото: Сухопутні війська

Оборона Києва

Під керівництвом Сирського навколо Києва було зведено два кільця оборони, призначено командувачів секторів оборони з повноваженнями прийняття тактичних рішень.



У березні 2022 року за рішенням Сирського було підірвано греблю на річці Ірпінь, що призвело до затоплення позицій армії РФ, згодом це призвело до провалу наступу російських загарбників.

Зруйнована гребля на річці Ірпінь у селі Козаровичі. Фото: Олексій Василюк

Харківський напрямок

У липні 2022 року Сирський керував операцією на Харківському напрямку, внаслідок якої російські війська були відсунуті від міста на відстань, що перевищує дальність артилерійського вогню. Це суттєво підвищило безпеку населення Харкова.



Восени 2022-го Сирський був одним із командувачів контрнаступу на Харківщині.



«Олександр Сирський — із тих досвідчених офіцерів, які готуються до всіх непередбачуваних обставин. Навіть до тих сценаріїв, які сам він вважає вкрай малоймовірними», — писала про Сирського 2022 року американська газета The Washington Post.

Визволення Ізюму в Харківській області. Фото: соцмережі

Після наступу на Харківщині Міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог ЗСУ — «атлантів, які тримають операцію на своїх плечах».



«Сирський користується величезною повагою в армії. Імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та їх хитрістю. Він спить лише чотири з половиною години на добу. Єдина релаксація — це щоденні заняття у тренажерному залі», — описував генерала кореспондент ВВС Джонатан Білл, який брав у нього інтерв'ю.

Бахмут

З осені 2022 керував обороною Бахмута. Наприкінці травня 2023-го місто було захоплене російськими військами. Водночас Сирський регулярно зазначав, що в цих боях українська армія знешкодила супротивника, який прагнув захопити місто всіма засобами.

Зруйнований російськими військами Бахмут. Фото: соцмережі

АТО та Операції об'єднаних сил

У 2014 році з початком бойових дій на Донбасі Олександр Сирський очолив штаб АТО.



Зазначається, що Сирський був з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. Разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджав до самого міста, оточеного окупантами.



Вихід українських військових з Дебальцева координував Сирський.



За бої в Дебальцеві Олександра Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня, а згодом присвоїли звання генерал-лейтенанта.



2016 року Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі.



У 2017 року був призначений командиром Антитерористичної операції. Від 5 серпня 2019 року – командувач Сухопутних військ ЗСУ. Ще через рік, 2020-го, отримав звання генерал-полковника.

Нагороди Сирського