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Зеленський призначив заступників головкому ЗСУ та начальника Генштабу

10 лютого 2024, 20:21

Зеленський призначив заступників головкому ЗСУ та начальника Генштабу

Заступниками головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління у силах оборони. Тепер до виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії і самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», — сказав він у відеозверненні.

За його словами, «заступниками головкому Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський, його напрямок — це безпілотні системи та розвиток застосування дронів нашими воїнами, і полковник Андрій Лебеденко, його напрямок — це інновації, а саме технологічний компонент армії та бойових систем».


Він також назвав нових заступників нового начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

«Бригадний генерал Володимир Горбатюк, його напрямок — це оперативна робота, робота штабів, планування, управління. У кожному штабі мають на 100% розуміти фронт. Бригадний генерал Олексій Шевченко. Його напрямок — це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії. Бригадний генерал Михайло Драпатий. Він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових», — сказав президент.

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