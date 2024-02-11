Россияне заявляют о трех пострадавших в Белгородской области

В Белгородской области РФ за прошедшие сутки произошел обстрел. В результате этого три человека получили ранения. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам, в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры – установлен прилет одного 120-мм снаряда.



«Есть трое пострадавших рабочих – у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Сейчас они находятся под контролем врачей в городской больнице №2 города Белгорода», — отметил он.



Также в результате обстрела поврежден экскаватор.



Российские власти обвиняют в этом Украину.



Напомним, в городе Губкин Белгородской области РФ 6 февраля были слышны взрывы. Власти рассказали об атаке беспилотника.