Росіяни заявляють про трьох постраждалих у Білгородській області

У Білгородській області РФ минулої доби стався обстріл. Внаслідок цього троє людей отримали поранення. Про це розповів губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.



За його словами, у Грайворонському міському окрузі під обстріл потрапила околиця хутора Понури – встановлено приліт одного 120-мм снаряда.



«Є троє постраждалих робітників – у чоловіків осколкові поранення різних частин тіла. Наразі вони знаходяться під контролем лікарів у міській лікарні №2 міста Білгорода», — зазначив він.



Також внаслідок обстрілу пошкоджено екскаватор.



Російська влада звинувачує в цьому Україну.



Нагадаємо, у місті Губкін Білгородської області РФ 6 лютого були чутні вибухи. Влада розповіла про атаку безпілотника.