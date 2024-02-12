Війська РФ просунулися на півночі та півдні Авдіївки — DeepState

Просування окупантів в Авдіївці. Фото: скріншот DeepState

Російські війська просунулися на південній та північній околицях Авдіївки на Донеччині. Про це свідчать дані інтерактивної карти українського проєкту DeepState, яка була оновлена пізно увечері 11 лютого.



Так, на півдні міста окупаційні війська змогли просунутися з боків селища Опитне та вулиці Чернишевського, намагаючись взяти у кільце територію колишньої бази ППО «Зеніт».



На півночі Авдіївки війська РФ продовжують просуватися до району автобази та колишнього ресторану «Бревно», щоб перерізати «дорогу життя» на Ласточкине, через яку здійснюється основне постачання гарнізону Авдіївки.







Нагадаємо, «Новини Донбасу» поговорили про ситуацію в Авдіївці із головою міської військової адміністрації Віталієм Барабашем.