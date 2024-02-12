В результате атаки российских БпЛА в Днепропетровской области без света остались семь шахт

В ночь на 12 февраля россияне атаковали дронами подстанцию «Укрэнерго» в Днепропетровской области, оставив без света более 53 тысяч абонентов, в том числе семь шахт, где находилось более одной тысячи работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



Отмечается, что в результате атаки оккупационных войск отключилась подстанция 330 кВ «Укрэнерго» в Павлограде Днепропетровской области.



Там произошел пожар, повреждено энергетическое оборудование. При этом обесточились более 53 тыс. бытовых потребителей в самом Павлограде и прилегающих районах, а также промышленность — завод и семь шахт.



«На момент атаки в шахтах под землей находились более 1000 работников. Людей на поверхность не выводили — шахты и завод были запитаны по резервной схеме. Позже подстанция запитана от дизель-генератора», — говорится в сообщении.



Сейчас пожар удалось ликвидировать, а потребителей электроэнергии частично подключить. Однако из-за ненадежности схемы подключения в 8 утра потребители, которые были запитаны, снова обесточивались.



Добавляется, что в Павлограде и прилегающих территориях без напряжения около 30 тыс. абонентов. Продолжаются восстановительные работы.



Напомним, российские захватчики атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 ударными дронами типа «Шахед», управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300.



Украинские защитники неба уничтожили 14 беспилотников и Х-59 агрессора. Также Селидовская громада снова попала под российский обстрел. Ночью агрессор ударил по городу ракетами.