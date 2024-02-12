В ВСУ рассказали о сбитых ночью воздушных целях

Российские захватчики атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 ударными дронами типа «Шахед», управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Украинские защитники неба уничтожили 14 беспилотников и Х-59 агрессора. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Военные отметили, что боевая работа по отражению воздушной атаки велась на территории шести областей. А именно: в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской.

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью противник атаковал 17 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (РФ), управляемой авиационной ракетой Х-59 (временно оккупированная часть Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области, РФ).

«К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.