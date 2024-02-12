Внаслідок атаки російських БПЛА у Дніпропетровській області без світла залишилися сім шахт

У ніч на 12 лютого росіяни атакували дронами підстанцію «Укренерго» у Дніпропетровській області, залишивши без світла понад 53 тисячі абонентів, у тому числі сім шахт, де перебувало більше однієї тисячі працівників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.



Наголошується, що внаслідок атаки окупаційних військ відключилася підстанція 330 кВ «Укренерго» у Павлограді Дніпропетровської області.



Там сталася пожежа, пошкоджено енергетичне обладнання. При цьому знеструмилися понад 53 тис. побутових споживачів у самому Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість — завод та сім шахт.



«На момент атаки у шахтах під землею перебували понад 1000 працівників. Людей на поверхню не виводили — шахти та завод було заживлено за резервною схемою. Пізніше підстанцію заживлено від дизель-генератора», — йдеться у повідомленні.



Наразі пожежу вдалося ліквідувати, а споживачів електроенергії частково під'єднати. Однак через ненадійність схеми підключення о 8-й ранку споживачі, яких було заживлено, знову знеструмлювалися.



Наразі у Павлограді та прилеглих територіях без напруги близько 30 тисяч абонентів. Тривають відновлювальні роботи.



Нагадаємо, російські загарбники атакували Україну в ніч на 12 лютого 17 ударними дронами типу «Шахед», керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300.



Українські захисники неба знищили 14 безпілотників та Х-59 агресора. Також Селидівська громада знову потрапила під російський обстріл. Вночі агресор ударив по місту ракетами.