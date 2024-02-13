Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку после «голой вечеринки»

Киркоров приехал в оккупированную Горловку после «голой вечеринки». Фото: кадр из видео

Российский певец Филипп Киркоров посетил временно оккупированную Горловку и спел песню «Снег» перед ранеными военными в городской больнице № 2. Об этом сообщают российские СМИ.



«Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа», — заявил Киркоров.

Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки» https://t.co/umO1iQIJUB pic.twitter.com/pWaqC7qQrd — Новини Донбасу (@novostidnua) February 13, 2024

Напомним, Филипп Киркоров являлся одним из участников «голой вечеринки», которая прошла в Москве в прошлом декабре.

Филипп Киркоров на «голой вечеринки». Кадр из видео

Мероприятие вызвало возмущение среди Z-блогеров. В Кремле осудили участников якобы неуместного мероприятия во время войны.



После скандала Киркоров был в ряду тех артистов, которые записали видеообращения с извинениями за участие в мероприятии.



Филипп Киркоров назвал ошибкой свое участие в «голой вечеринке», которая прошла в клубе Mutabor. Видеозапись с объяснением своих мотивов Киркоров опубликовал на странице российской соцсети во «ВКонтакте».



«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми», — объяснил он.



Большинству гостей вечеринки объявили бойкот — отменили их участие в новогодних проектах федеральных каналов. У некоторых из знаменитостей начались проблемы с законом.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 января 2023 года — относительно санкций против деятелей культуры РФ, куда попал и бывший супруг Пугачевой.



Ранее российский исполнитель Дима Билан посетил оккупированную территорию Донецкой области.