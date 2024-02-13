Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки». Фото: кадр із відео

Російський співак Філіп Кіркоров навідався до тимчасово окупованої Горлівки та заспівав пісню «Сніг» перед пораненими військовими у міській лікарні №2. Про це повідомляють російські ЗМІ.



«Виїжджати нікуди не збираюся, я живу тут. Жив і житиму. У мене тут дім, у мене тут діти, у мене Бедрос – тато», – заявив Кіркоров.

Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки» https://t.co/umO1iQIJUB pic.twitter.com/pWaqC7qQrd — Новини Донбасу (@novostidnua) February 13, 2024

Нагадаємо, Філіп Кіркоров був одним з учасників «голої вечірки», яка відбулася в Москві минулого грудня.

Філіп Кіркоров на «голій вечірці». Кадр з відео

Захід викликав обурення серед Z-блогерів. У Кремлі засудили учасників нібито недоречного заходу під час війни.



Після скандалу Кіркоров був серед тих артистів, які записали відеозвернення з вибаченнями за участь у заході.



Філіп Кіркоров назвав помилкою свою участь у «голій вечірці», що відбулася у клубі Mutabor. Відеозапис із поясненням своїх мотивів він опублікував на сторінці російської соцмережі у «ВКонтакті».



«У житті кожної людини бувають моменти, коли зайшов не в ті двері. Так, я знав про захід, отримав запрошення, обіцяв прийти та прийшов. Але не знав про характер подій, які відбуватимуться за цими дверима», – пояснив він.



Більшості гостей вечірки оголосили бойкот — скасували їхню участь у новорічних проєктах федеральних каналів. У деяких зі знаменитостей почалися проблеми із законом.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 6 січня 2023 року щодо санкцій проти діячів культури РФ, куди потрапив і колишній чоловік Пугачової.



Раніше російський виконавець Діма Білан відвідав окуповану територію Донецької області.