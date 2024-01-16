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После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк

16 января 2024, 20:58

После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк

Российский исполнитель Дима Билан посетил оккупированную территорию Донецкой области. В социальных сетях появились фото и видео, на которых певец вручает гуманитарную помощь детской больнице и приюту для животных. Кроме того, Билан встретился с российскими военными, оккупировавшими территорию. Также певец общался с пострадавшими от обстрелов местными жителями.

Билан был одним из участников «голой» вечеринки российской телеведущей Анастасии Ивлеевой. Вечеринка вызвала возмущение среди политиков. В Кремле осудили участников якобы неуместного мероприятия во время войны. После скандала Билан был в ряду тех артистов, которые записали видеообращения с извинениями о своем участии в мероприятии.

Дима Билан на «голой вечеринке». Фото: соцсети

Большинству гостей вечеринки объявили бойкот — отменили их участие в новогодних проектах федеральных каналов. У тех, кто не заключал контракты с государственными российскими телеканалами, появились проблемы с законом, как, например, у рэпера Vacio.

Российский президент Владимир Путин сегодня, 16 января, впервые публично прокомментировал «голую» вечеринку.  

«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь, там, мероприятиях», — заявил он.

По словам Путина, правильные жизненные ценности у российских военных, а не у звезд: «Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать».

Билан стал не единственным артистом, который после скандала объявил о помощи жителям оккупации или Белгородской области, которые время от времени страдают от обстрелов. 

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