У Москві горить завод МіГ — ЗМІ

У Москві горить завод МіГ на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу. Про це повідомило російське видання Baza.

За даними видання, спалах стався на 2 та 3-му поверхах будівлі — причина пожежі поки що залишається невідомою. Площа пожежі – 70 квадратних метрів.

Зазначається, що зараз проводиться евакуація. До місця події їде кілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню та інші будівлі заводу.

Раніше повідомлялося, що 12 лютого у російському Ставрополі сталася пожежа на території військової частини.