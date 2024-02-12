В российском Ставрополе горела воинская часть

В российском Ставрополе произошел пожар на территории воинской части сегодня, 12 февраля. Об этом передает российский Telegram-канал ASTRA.



Как отмечается, на первом этаже дома № 2 по улице Артема произошло возгорание. По этому адресу располагается в/ч 35181.



Мэр города Иван Ульянченко подтвердил факт пожара. По его словам, пострадавших нет, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов.



По состоянию на 09:22 возгорание локализовали.



Напомним, в России под Ижевском 7 февраля произошел взрыв на заводе. Как заявили в диспетчерской службе спасательной службы детонация произошла «в ходе испытаний ракетных двигателей».