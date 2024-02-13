В Павлоградском районе и Днепре возобновили электроснабжение

В Днепропетровской области возобновили электроснабжение. Фото: ДТЭК Днепровские электросети

За последние сутки было возобновлено электроснабжение для 53 тысяч домов в Павлоградском районе и Днепре, сейчас со светом все, кто был обесточен в ночь на 12 февраля. Об этом написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«После сегодняшней ночи также были подключены все жители Днепра. Дома автоматически переключили на резервные схемы электроснабжения. Спасибо энергетикам, специалистам ДТЭК Днепровские электросети, нашим коммунальщикам за эту сверхважную работу!», — добавил Лукашук.



Ранее сегодня в результате российских обстрелов одна из теплоэлектростанций ДТЭК прекратила производство электроэнергии в Днепропетровской области.



В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что на случай отключений, открыты Пункты несокрушимости. Только в областном центре их более 100.