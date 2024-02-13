У Павлоградському районі та Дніпрі відновили електропостачання

На Дніпропетровщині відновили електропостачання. Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі

За останню добу було відновлено електропостачання для 53 тисяч будинків у Павлоградському районі та Дніпрі, зараз зі світлом усі, хто був знеструмлений у ніч на 12 лютого. Про це написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



«Після сьогоднішньої ночі також були заживлені усі мешканці Дніпра. Домівки автоматично переключили на резервні схеми електропостачання. Дякую енергетикам, фахівцям ДТЕК Дніпровські електромережі, нашим комунальникам за цю надважливу роботу!», - додав Лукашук.



Раніше сьогодні внаслідок російських обстрілів одна з теплоелектростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії на Дніпропетровщині.



Своєю чергою глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на випадок відключень відкриті Пункти незламності. Лише в обласному центрі їх понад 100.