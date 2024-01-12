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90 % военной техники РФ в Крынках было уничтожено — разведка Британии

12 января 2024, 11:44

90 % военной техники РФ в Крынках было уничтожено — разведка Британии

Разведка Министерства обороны Великобритании проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области, отметив, что ВСУ используют дроны вместе с артиллерией для поражения техники РФ.

Разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90 процентов российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.

«Неспособность России противодействовать FPV, вероятно, связана с недостатком средств радиоэлектронной борьбы в этом районе», – говорится в сообщении британских аналитиков.

Напомним, разведка Министерства обороны Великобритании считает, что сбитые три истребителя оккупантов Су-34 на юге Украины повлияли на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области. 

Сегодня, 12 января 2024 года, премьер-министр Британии Риши Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете военной помощи, гарантиях безопасности и гуманитарной поддержке. 

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