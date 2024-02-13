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На водонапірній вежі у Кринках підняли український прапор

13 лютого 2024, 16:44

На водонапірній вежі у Кринках підняли український прапор

Український прапор на водонапірної вежі у Кринках. Фото: кадр із відео Український прапор на водонапірної вежі у Кринках. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 35 ОБрМП підняли прапор на водонапірній вежі у Кринках. Про це свідчать дані інтерактивної карти українського проєкту DeepState.

«Морпіхи поділилися відео після встановлення прапору у селі. Ворог продовжує бити по логістиці та КАБами по самих Кринках. Кацапський генерал теплинський думає таким чином ліквідувати плацдарм, але виходить в нього так собі», — йдеться у повідомленні.

Українські морпіхи нагадали, що бої продовжуються і до визволення території ще багато роботи. У звіті генерального штабу зазначили, що росіяни не втомлюються завдавати авіаударів по захисниках на лівому березі Дніпра.

Раніше в Генштабі наголосили, що у зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не залишають спроб вибити українські підрозділи з позицій.

Минулої доби тут противник зробив дві безрезультатні спроби штурму позицій українських військ.

Нагадаємо, за даними військового експерта BILD Юліана Рьопке, українські солдати утримують зруйноване село Кринки на лівому березі Дніпра, знищуючи величезну кількість військової техніки РФ.

Розвідка Британії підтвердила, що 90 відсотків російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області було знищено.

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35 ОБрМП

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