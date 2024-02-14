РФ двічі вночі вдарила по Селидовому: пошкоджено лікарню, житлові будинки, є загиблі

Росіяни обстріляли Селидове: прес-служба

Російська армія в ніч проти 14 лютого двічі обстріляла Селидове Донецької області. Внаслідок атаки є жертви, пошкоджено корпус лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Вночі, з 13 на 14 лютого 2024 року, російські окупаційні війська влучили в цивільні об'єкти міста Селидове», — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок постраждали 12 мешканців (4 з них – діти). Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина).



За словами Філашкіна, серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу.



Крім того, пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.





Нагадаємо, вранці 13 лютого було завдано удару по окупованій Кремінній у Луганській області.