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РФ двічі вночі вдарила по Селидовому: пошкоджено лікарню, житлові будинки, є загиблі

14 лютого 2024, 08:15

РФ двічі вночі вдарила по Селидовому: пошкоджено лікарню, житлові будинки, є загиблі

Росіяни обстріляли Селидове: прес-служба Росіяни обстріляли Селидове: прес-служба

Російська армія в ніч проти 14 лютого двічі обстріляла Селидове Донецької області. Внаслідок атаки є жертви, пошкоджено корпус лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Вночі, з 13 на 14 лютого 2024 року, російські окупаційні війська влучили в цивільні об'єкти міста Селидове», — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок постраждали 12 мешканців (4 з них – діти). Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина).

За словами Філашкіна, серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

Крім того, пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.



Нагадаємо, вранці 13 лютого було завдано удару по окупованій Кремінній у Луганській області.

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