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Оккупанты снова ударили по Селидовской громаде в Донецкой области

13 февраля 2024, 14:35

Оккупанты снова ударили по Селидовской громаде в Донецкой области

Сегодня около 10:40 с РСЗО «Ураган» российские войска нанесли удары по территории Цукурино Селидовской громады Донецкой области. Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.

Отмечается, что в результате атаки повреждены два двухэтажных жилых дома, легковой автомобиль и линия электросетей.

«К счастью, пострадавших и погибших в результате обстрела нет», — сообщили в Селидовской ГВА.

Напомним, ночью 12 февраля произошел российский обстрел города Селидово тремя ракетами С-300. В результате обстрела ранены три человека — два ребенка 2013 и 2007 годов рождения, и женщина 1960 года рождения.

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