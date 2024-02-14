Жители Мариуполя, Марьинки и Бахмута не будут доказывать факт повреждения жилья оккупантами

«Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины» начал свою работу в начале июля 2023 года, уже в скором времени официально будет происходить прием заявок. Известно, что украинцам, у которых разрушено жилье, не нужно будет доказывать повреждения. Об этом отметил исполнительный директор «Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины» Маркиян Ключковский в интервью Европейской правде.



«Конец марта или начало апреля — это ориентировочная дата, когда мы будем готовы начинать прием заявлений. Мариуполь, Марьинка, Бахмут — эти города разрушены до основания, нам нет смысла смотреть, в какую именно квартиру прилетел снаряд, мы можем увидеть разрушенный дом из космоса. Это один из тех кейсов, которые для нас, как для реестра, для оценки будут очень простыми», — заявил он.



Ключковский уточнил, что в этом случае достаточно будет получить данные из украинских реестров о владельце квартиры или дома, и увидеть на спутниковых снимках, что этот дом стоял 23 февраля 2022 года, а затем этого дома не стало, целый квартал разрушен.



«Почему нам так важно работать в цифровом формате? Потому что мы можем использовать программное обеспечение для автоматизированной обработки всех этих кейсов. В частности, поможет Искусственный интеллект. Нам не нужно вручную перебирать каждое дело и просматривать доказательства. Достаточно сгруппировать все кейсы относительно жилья, например, в определенном квартале Мариуполя, который по спутниковым снимкам непригоден к жизни, разрушен — принять решение о том, что эта группа кейсов доказана. Относительно оценки – это другой вопрос, — добавил он.





Напомним, в захваченном Мариуполе оккупанты активно отбирают квартиры у местных жителей. Созданы специальные комиссии, признающие жилье «безхозным». По последним данным, таких объектов насчитывается уже около двухсот.