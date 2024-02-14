Жителі Маріуполя, Мар'їнки та Бахмута не доводитимуть факту пошкодження житла окупантами

«Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України» почав свою роботу на початку липня 2023 року, вже незабаром офіційно буде відбуватися прийом заявок. Відомо, що українцям, в яких зруйноване житло, не треба буде доводити пошкодження. Про це наголосив виконавчий директор «Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України» Маркіян Ключковський в інтерв’ю Європейської правди.



«Кінець березня чи початок квітня — це орієнтовна дата, коли ми будемо готові починати прийом заяв. Маріуполь, Мар’їнка, Бахмут — ці міста зруйновані вщент, нам немає сенсу дивитися, в яку саме квартиру прилетів снаряд, ми можемо побачити зруйнований будинок з космосу. Це — один з тих кейсів, які для нас, як для реєстру, для оцінки будуть дуже простими», — заявив він.



Ключковський уточнив, що в цьому випадку достатньо буде отримати дані з українських реєстрів про власника квартири чи будинку, і побачити на супутникових знімках, що цей будинок стояв 23-го лютого 2022 року, а потім цього будинку не стало, цілий квартал зруйновано.



«Чому нам так важливо працювати в цифровому форматі? Бо ми можемо використовувати програмне забезпечення, щоб автоматизовано опрацьовувати всі ці кейси. Зокрема, допоможе Штучний інтелект. Нам не потрібно вручну перебирати кожну справу і переглядати докази. Достатньо згрупувати всі кейси, щодо житла, наприклад, у певному кварталі Маріуполя, який за супутниковим знімками непридатний до життя, зруйнований – прийняти рішення про те, що ця група кейсів доведена. Щодо оцінки — це інше питання, — додав він.





Нагадаємо, у захопленому Маріуполі окупанти активно відбирають квартири у місцевих мешканців. Створено спеціальні комісії, які визнають житло «безхазяйним». За останніми даними таких об'єктів налічується вже близько двохсот.