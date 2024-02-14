Еще четыре человека погибли сегодня в Донецкой области из-за российских обстрелов

Днем 14 февраля из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли еще четыре человека. Фото: Донецкая ОВА

В результате российских обстрелов сегодня, 14 февраля, в Донецкой области погибли еще четыре человека. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что в Авдеевке жертвами стали две пожилые женщины, в Богатыре Великоновоселковской громады — двое мужчин. Кроме того, в Богатыре два человека получили ранения. В селе повреждены семь частных домов, аптека и магазин.

«Агрессор намеренно бьет по мирным жителям области. Каждый, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности», — подчеркнул начальник ОВА.

Напомним, российская армия в ночь на 14 февраля дважды обстреляла Селидово Донецкой области. В результате атаки есть жертвы, поврежден корпус больницы. По состоянию на утро пострадали 12 жителей (4 из них дети). Погибли 3 гражданских лица (1 из них ребенок). По словам главы Донецкой ОВА, среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Николаевку Краматорского района Донецкой области 14 февраля. В результате атаке двое людей погибли.