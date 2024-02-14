Ще чотири людини загинули сьогодні в Донецькій області через російські обстріли

Вдень 14 лютого через російські обстріли в Донецькій області загинули ще четверо людей. Фото: Донецька ОВА

Внаслідок російських обстрілів сьогодні, 14 лютого, в Донецькій області загинули ще четверо людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що в Авдіївці жертвами стали дві жінки похилого віку, у Богатирі Великоновосілківської громади — двоє чоловіків. Крім того, у Богатирі двоє людей отримали поранення. У селі пошкоджено сім приватних будинків, аптеку та магазин.

«Агресор навмисно б'є по мирним жителям області. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку», — підкреслив начальник ОВА.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 14 лютого двічі обстріляла Селидове Донецької області. Внаслідок атаки є жертви, пошкоджено корпус лікарні. Станом на ранок постраждали 12 мешканців (4 з них – діти). Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина). За словами голови Донецької ОВА, серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Крім того, пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Миколаївку Краматорського району Донецької області 14 лютого. В результаті атаці двоє людей загинули.