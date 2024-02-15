У Донецькій області через обстріл було знеструмлено шахту: 50 працівників заходилися під землею

У Донецькій області минулої доби, 14 лютого, через обстріл з боку РФ сталася пожежа на території шахти. Незабаром підприємство було знеструмлено, 50 працівників перебували під землею. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Минулої доби внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу в Донецькій області. Вимикалися повітряні лінії електропередачі», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що в результаті атаки були знеструмлені побутові споживачі та шахта, в якій перебували 50 працівників (усі виведені на поверхню).



Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено.



Нагадаємо, у ніч на 12 лютого росіяни атакували дронами підстанцію «Укренерго» у Дніпропетровській області, залишивши без світла понад 53 тисячі абонентів, у тому числі сім шахт, де перебувало більше однієї тисячі працівників.