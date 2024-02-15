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Российский пропагандист поставил под сомнение современные границы стран основателей Европейского союза

15 февраля 2024, 11:12

Российский пропагандист поставил под сомнение современные границы стран основателей Европейского союза

Соловьев. Фото: кадр из видео Соловьев. Фото: кадр из видео

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев подверг сомнению легитимность границ стран основателей Европейского союза: Франции, Германии и Италии. Об этом сообщает «Центр Противодействия Дезинформации».



«А почему мы на полном серьезе все время размышляем о каких-то непонятных призрачных смехотворных государствах нынешних? Почему мы признаем Францию в ее границах? Германию, Италия? Италия – это гениальное творение, но девятнадцатого столетия. А что, вся история к тому уже утратила всякий смысл?», — заявил пропагандист. 

Ранее он был возмущен тем, что поисковик Яндекс описывает Степана Бандеру как украинского политика, а погибшего в авиакатастрофе наемника ПВК «Вагнер» Дмитрия Уткина – как российского неонациста.

Напомним, Соловьеву было присвоено звание Героя так называемой Донецкой народной республики (ДНР). 

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