Российский пропагандист поставил под сомнение современные границы стран основателей Европейского союза

Соловьев. Фото: кадр из видео

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев подверг сомнению легитимность границ стран основателей Европейского союза: Франции, Германии и Италии. Об этом сообщает «Центр Противодействия Дезинформации».







«А почему мы на полном серьезе все время размышляем о каких-то непонятных призрачных смехотворных государствах нынешних? Почему мы признаем Францию в ее границах? Германию, Италия? Италия – это гениальное творение, но девятнадцатого столетия. А что, вся история к тому уже утратила всякий смысл?», — заявил пропагандист.



Ранее он был возмущен тем, что поисковик Яндекс описывает Степана Бандеру как украинского политика, а погибшего в авиакатастрофе наемника ПВК «Вагнер» Дмитрия Уткина – как российского неонациста.



Напомним, Соловьеву было присвоено звание Героя так называемой Донецкой народной республики (ДНР).