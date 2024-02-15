Російський пропагандист поставив під сумнів сучасні кордони країн-засновників Європейського союзу

Соловйов. Фото: кадр із відео

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов поставив під сумнів легітимність кордонів країн-засновників Європейського союзу: Франції, Німеччини та Італії. Про це повідомляє «Центр Протидії Дезінформації».







«А чому ми на повному серйозі весь час міркуємо про якісь незрозумілі примарні сміховинні держави нинішні? Чому ми визнаємо Францію в її кордонах? Німеччина, Італія? Італія – це геніальне творіння, але дев'ятнадцятого століття. А що, вся історія до того вже втратила будь-який сенс?», — заявив пропагандист.



Раніше він був обурений тим, що пошуковик Яндекс описує Степана Бандеру як українського політика, а найманця ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна, який загинув в авіакатастрофі — як російського неонациста.



Нагадаємо, Соловйову було присвоєно звання Героя так званої Донецької народної республіки (ДНР).