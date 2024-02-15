Донецкая область подверглась 21 обстрелу за сутки, погибли люди

Российские обстрелы Донецкой области не прекращаются ни днем, ни ночью. Фото: Донецкая ОВА

За прошедшие сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 15 февраля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской громады два человека погибли и два ранены.

Покровский район. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимилиановка. В Селидово три человека погибли и шесть ранены, повреждены 12 многоэтажек, школа и церковь. В Кураховской громаде ранен человек в Кураховке, обстреляны Курахово и Волченко. В Новогродовке ранены три человека, повреждены 14 многоэтажек, разрушен детсад.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Заречное и Ямполь, в Краматорской — Ясногорка. Под огнем оказались окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район. Поврежден дом в Серебрянке Северской громады и в Щербиновке Торецкой громады. В Часовоярской громаде повреждены два частных дома.

С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 7 детей.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за минувшие сутки, 14 февраля, из-за обстрелов со стороны РФ произошел пожар на территории шахты. Вскоре предприятие было обесточено, 50 работников находились под землей.