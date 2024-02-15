  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Донецкая область подверглась 21 обстрелу за сутки, погибли люди

15 февраля 2024, 11:41

Донецкая область подверглась 21 обстрелу за сутки, погибли люди

Российские обстрелы Донецкой области не прекращаются ни днем, ни ночью. Фото: Донецкая ОВА Российские обстрелы Донецкой области не прекращаются ни днем, ни ночью. Фото: Донецкая ОВА

За прошедшие сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 15 февраля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской громады два человека погибли и два ранены.

Покровский район. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимилиановка. В Селидово три человека погибли и шесть ранены, повреждены 12 многоэтажек, школа и церковь. В Кураховской громаде ранен человек в Кураховке, обстреляны Курахово и Волченко. В Новогродовке ранены три человека, повреждены 14 многоэтажек, разрушен детсад.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Заречное и Ямполь, в Краматорской — Ясногорка. Под огнем оказались окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район. Поврежден дом в Серебрянке Северской громады и в Щербиновке Торецкой громады. В Часовоярской громаде повреждены два частных дома.

С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 7 детей.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области за минувшие сутки, 14 февраля, из-за обстрелов со стороны РФ произошел пожар на территории шахты. Вскоре предприятие было обесточено, 50 работников находились под землей.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Донецкая область обстрелы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:41
Донецкая область подверглась 21 обстрелу за сутки, погибли люди
23:24
Главное за день: Бои за Авдеевку. Уничтожение БДК «Цезарь Куников»
18:28
Еще четыре человека погибли сегодня в Донецкой области из-за российских обстрелов
17:50
Оккупанты снова обстреляли Херсон, трое раненых
16:55
Аналитики рассказали, для чего РФ использует на фронте в Украине старые советские танки
15:59
В Мариуполе оккупанты продолжают «восстановление» Драматического театра
08:50
В Черном море подбили БДК «Цезарь Куников», он утонул
23:15
Главное за день: «Казаки ДНР» против Киркорова. Новые приговоры украинским пленным
19:16
«Казаки ДНР» потребовали отменить концерт Филлипа Киркорова
17:50
«Есть поддержка»: в Авдеевку приходит подкрепление Силам обороны
17:11
«Это российская ИПСО»: в ВСУ опровергли потери под Селидово
16:30
Оккупированная Кременная попала под обстрел, есть жертвы
14:35
Оккупанты снова ударили по Селидовской громаде в Донецкой области
14:03
Россияне обстреляли рынок в Харьковской области, есть жертвы
12:42
В Мариуполе российские военные протаранили легковушку, водитель погиб
12:08
В оккупированном Мариуполе слышны звуки взрывов
11:55
Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку после «голой вечеринки»
10:20
Оккупанты 18 раз обстреливали населенные пункты Донетчины за прошедшие сутки
09:50
В России предложили отмечать 24 февраля как день вторжения в Украину
08:20
Украинские силы ПВО ночью сбили 16 дронов
все новости
12:10
Снабжение и эвакуация осложнены: Силы обороны задействовали запасную логистическую артерию в Авдеевке
11:41
Донецкая область подверглась 21 обстрелу за сутки, погибли люди
11:12
Российский пропагандист поставил под сомнение современные границы стран основателей Европейского союза
10:59
В Донецкой области из-за обстрелов была обесточена шахта: 50 работников находились под землей
10:50
Вынуждены воевать на 360 градусов: о ситуации в Авдеевке рассказали бойцы Третьей штурмовой бригады
10:28
СБУ задержала инженера-конструктора, который хотел передать спецслужбам России и Ирана новейшие разработки Украины
09:59
В центре Москвы произошел крупный пожар
09:50
Симпатизировавший Украине сенатор Линдси Грэм проголосовал против выделения Киеву помощи в 60 млрд долларов
09:26
Массированная атака по Украине: силы ПВО сбили 13 из 26 российских ракет
09:05
В Киевской области работали силы ПВО: повреждены семь частных домов
08:59
Удар РФ по Львову: взрывной волной выбиты окна, трое людей пострадали
08:44
В результате обстрелов Донецкой области за прошлые сутки погибли 8 человек, еще 13 — получили ранения
08:30
Два БПЛА атаковали нефтебазу «Полевая» в Курской области
08:14
РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье: четверо людей пострадали
08:00
В случае избрания президентом Трамп будет добиваться переговоров Украины с РФ
07:10
В Киеве утром гремели взрывы, во Львове зафиксирован «прилет» ракеты
23:24
Главное за день: Бои за Авдеевку. Уничтожение БДК «Цезарь Куников»
21:47
Глобальные военные расходы за год достигли рекордных $2,2 триллиона из-за войн в Украине и Израиле
21:33
Дронов у ВСУ будет больше, а прибытие F-16 в Украину будет по графику — Умеров
21:05
Войска РФ ударили по окраине Краматорска, повреждены дома
все новости
ВИДЕО
Соловьев. Фото: кадр из видео Российский пропагандист поставил под сомнение современные границы стран основателей Европейского союза
15 февраля, 11:12
В центре Москвы произошел крупный пожар. Фото: Astra В центре Москвы произошел крупный пожар
15 февраля, 09:59
Нефтебаза «Полевая» в Курской области. Фото: кадр из видео Два БПЛА атаковали нефтебазу «Полевая» в Курской области
15 февраля, 08:30
Боеприпас GLSDB. Фото из открытых источников. В РФ утверждают, что зафиксировали первое применение боеприпаса GLSDB Украиной
14 февраля, 18:41
Пограничники уничтожили пункт связи оккупантов. Фото: кадр из видео Пограничники уничтожили пункт связи оккупантов
14 февраля, 12:55
Пожары в Херсонской области. Фото: кадр из видео Из-за российских обстрелов в Херсонской области образовалось пять пожаров, ранены шесть жителей
14 февраля, 12:32

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама