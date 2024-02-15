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Донецька область зазнала 21 обстрілу за добу, загинули люди

15 лютого 2024, 11:41

Донецька область зазнала 21 обстрілу за добу, загинули люди

Російські обстріли Донецької області не припиняються ні вдень, ні вночі. Фото: Донецька ОВА Російські обстріли Донецької області не припиняються ні вдень, ні вночі. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 15 лютого повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богатирі Великоновоселківської громади двоє людей загинуло та двоє поранено.

Покровський район. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, у Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Костянтинівку та Максиміліанівку. У Селидові троє людей загинуло та шість поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школу та церкву. У Курахівській громаді поранено людину в Курахівці, обстріляно Курахове і Вовченка. У Новогродівці поранено трьох людей, пошкоджено 14 багатоповерхівок, зруйновано дитсадок.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляно Торське, Зарічне та Ямпіль, у Краматорській — Ясногірка. Під вогнем опинилися околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади та у Щербинівці Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено два приватні будинки.

З лінії фронту евакуйовано 39 осіб, у тому числі 7 дітей.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області минулої доби, 14 лютого, через обстріл з боку РФ сталася пожежа на території шахти . Пізніше підприємство було знеструмлено, 50 працівників перебували під землею.

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