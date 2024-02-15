Окупанти обстріляли Херсон: загинула місцева мешканка

Сьогодні, 15 лютого 2024 року, внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Центральному районі загинула жінка. Про це у Telegram написав начальник Херсонської ДВА Роман Мрочко.



«Орієнтовно жінка 70-річного віку. Вона отримала вибухову травму, несумісну із життям. У момент ворожої атаки жінка була на вулиці. Співчуття рідним та близьким загиблої!», — додав Мрочко.



Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати ударів по Херсонській області, минулої доби через обстріл РФ виникло п'ять пожеж.