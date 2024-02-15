В Авдеевке переименовали более 20 улиц, названия которых были связаны с Россией

В Авдеевке 22 улицы получили новые названия, не связанные с Россией

Двадцать две улицы в Авдеевке и одна в Опытном получили новые названия. Переименование улиц связано с требованиями Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», который вступил в силу 27 июля 2023 года. Об этом сообщила Авдеевская городская военная администрация.



Отмечается, что, согласно требованиям данного закона, рабочая группа по упорядочению наименований улиц переулков, тупиков, площадей, парков, скверов и других сооружений Авдеевской городской территориальной громады рассмотрела вопрос о переименовании соответствующих объектов топонимии. По итогам состоявшегося 19 декабря прошлого года заседания рабочей группы было решено переименовать улицы и переулки города, названия которых содержат символику российской имперской политики.



К примеру, улица Победы в Опытном получила название – Перемоги, улица Гагарина в Авдеевке стала улицей Да Винчи, а Белинского – Дмитрия Тритейкина.



Проект распоряжения о переименовании был размещен на сайте Авдеевской городской военной администрации 25 декабря 2023 года. Распоряжение опубликовано на сайте 12 января.



Полный список переименованных улиц приведен в таблице ниже:

В Авдеевской ГВА сегодня заявили, что на переименование улиц не было потрачено ни одной гривны из бюджета. Также в администрации объяснили, что в документах в связи с переименованием улиц ничего менять не нужно — указанные изменения в соответствующих органах будут «подтягиваться» автоматически.



Напомним, в Авдеевке продолжаются уличные бои. Российские войска пытаются перерезать линии снабжения украинского гарнизона и захватить город, от которого остались руины.