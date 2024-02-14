Ситуація в Авдіївці. Карта DeepState

Війська Росії ще просунулися на півночі та півдні Авдіївки в Донецькій області. Про це пише український військово-аналітичний проєкт DeepState.



Як видно на карті DeepState, на півдні російські війська продовжують оточувати укріпрайон ЗСУ — колишню базу ППО «Зеніт». На півночі росіяни збільшили зону контролю в районі Індустріального проспекту, тим самим перекриваючи основний логістичний шлях для українського гарнізону.



Аналітики також пишуть, що ситуація продовжує погіршуватися через безперервний обстріл КАБами та ракетами.



«Росіяни хочуть максимально відрізати АКХЗ і вийти до 9-го кварталу. Штурмові групи противника концентруються на тих ділянках, де вони мають успіх», — повідомляє DeepState.



При цьому продовжується накопичення живої сили військ РФ в будинках, зайнятих в Авдіївці.